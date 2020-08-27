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Пандемия: в Китае выписали пациента, которого лечили от COVID-19 в течение 7 месяцев

Киев • УНН

 • 12582 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Пациент, вылеченный китайскими врачами от COVID-19, выписан из больницы города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге КНР после семи месяцев терапии. Об этом в четверг сообщило государственное агентство Xinhua, пишет УНН.

Пандемия: в Китае выписали пациента, которого лечили от COVID-19 в течение 7 месяцев

62-летний мужчина был госпитализирован в конце января после заражения коронавирусом. Из-за ухудшения состояния здоровья 9 февраля врачи подключили его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) для насыщения крови кислородом.

У пациента присутствовали также фоновые заболевания, которые осложняли процесс лечения, — ожирение, гипертония и проблемы с дыханием. Мужчину отключили от аппарата ЭКМО только 29 мая, спустя 111 дней, после появления признаков восстановления организма.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,16% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 90 тыс., за последние семь дней выявлено 109 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,4% в сутки).

Добавим, в Гонконге впервые доказали возможность повторного инфицирования COVID-19.

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