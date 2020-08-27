Пандемія: у Китаї виписали пацієнта, якого лікували від COVID-19 протягом 7 місяців

62-річний чоловік був госпіталізований в кінці січня після зараження коронавірусом. Через погіршення стану здоров’я 9 лютого лікарі підключили його до апарату ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації) для насичення крові киснем.

У пацієнта були присутні також фонові захворювання, які ускладнювали процес лікування, — ожиріння, гіпертонія і проблеми з диханням. Чоловіка відключили від апарату ЕКМО тільки 29 травня, через 111 днів, після появи ознак відновлення організму.

Згідно зі статистикою, в материковій частині Китаю вилікувалися 94,16% хворих. Кількість інфікованих з грудня 2019 року перевищила 90 тис., за останні сім днів виявлено 109 випадків (динаміка скорочення числа пацієнтів в лікарнях за тиждень склала близько 6,4% на добу).

Додамо, у Гонконзі вперше довели можливість повторного інфікування COVID-19.