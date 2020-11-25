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Пандемия: оплачиваемую изоляцию прошли более 50 тыс. украинский

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. С начала пандемии более 50 тыс. украинских работников находились на самоизоляции от COVID-19. Среди них около 10 тыс. медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.

"С начала пандемии более 50 тыс. украинских работников, в частности, почти 10 тыс. медиков, находившихся на самоизоляции от COVID-19 под контролем. Для них Фонд социального страхования Украины компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с шестого дня изоляции (первые 5 дней финансирует работодатель)", - говорится в сообщении.

Указано, что на сегодня ФССУ принял на оплату более 300 тыс. дней изоляции от коронавирусной болезни на сумму более 60 млн гривен.

"Исключительным основанием для начисления такого пособия является выданный в установленном порядке больничный листок с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". Чтобы открыть больничный лист необходимо в телефонном режиме обратиться к своему семейному врачу. Для получения от Фонда помощи, полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" необходимо передать своему работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает его в Фонд финансирования. ФССУ обеспечил возможность сделать это дистанционно", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, помощи, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет Фонда соцстраха.

Также напомним, в Украине уже 661 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 882.

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