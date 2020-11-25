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Пандемія: оплачувану ізоляцію пройшли понад 50 тисяч українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Від початку пандемії понад 50 тис. українських працівників знаходились на самоізоляції від COVID-19. Серед них близько 10 тис. медиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування України.

“З початку пандемії понад 50 тис. українських працівників, зокрема, майже 10 тис. медиків, знаходились на самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом. Для них Фонд соціального страхування України компенсує втрачений за цей час заробіток, починаючи з шостого дня ізоляції (перші 5 днів фінансує роботодавець)”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що станом на сьогодні ФССУ прийняв на оплату більш ніж 300 тис. днів ізоляції від коронавірусної хвороби на суму понад 60 млн гривень.

“Виключною підставою для нарахування такої допомоги є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності “ізоляція від COVID-19–11”. Щоб відкрити лікарняний листок необхідно у телефонному режимі звернутись до свого сімейного лікаря. Для отримання від Фонду допомоги, отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності “ізоляція від COVID-19–11” необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає її до Фонду на фінансування. ФССУ забезпечив можливість зробити це дистанційно”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що відновлює фінансування догляду, допомог, ліків, санаторно-курортного і реабілітаційного лікування за кошти Фонду соцстраху.

Також нагадаємо, в Україні вже 661 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 882.

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