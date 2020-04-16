Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Испании умерли уже 19 130 человек, более 182 тысяч человек - инфицированы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки - 551 человека, в общем погибли более 19,1 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 182 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 183 новых случая инфицирования.
С начала эпидемии умерли 19 130 человек (в том числе за сутки - 551, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 74 797 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных - в Мадриде (50,6 тысяч человек) и Каталония (37,3 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (103 случая).
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил накануне, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.
"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - подчеркнул он, поблагодарив испанским гражданам за соблюдение мер ограничения.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 16 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 16 de abril:
Confirmados 182.816
Fallecidos 19.130
Curados 74.797
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/s2YqZ33gne
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Отделение интенсивной терапии в одном из госпиталей Барселоны: