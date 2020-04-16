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Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 19 130 осіб, понад 182 тисяч людей - інфіковано

Київ • УНН

 • 15930 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 551 особу, загалом загинули понад 19,1 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 182 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 5 183 нових випадки інфікування.

З початку епідемії померли 19 130 людей (в тому числі за добу — 551, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 74 797 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (50,6 тисяч осіб) і Каталонія (37,3 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (100 випадків) і Мелілья (103 випадки).

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив напередодні, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.

“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 16 квітня:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 16 de abril:

Confirmados 182.816
Fallecidos 19.130
Curados 74.797

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/s2YqZ33gne

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 16, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді:

Відділення інтенсивної терапії у одному з госпіталів Барселони:

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