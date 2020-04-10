Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 15 843 человека, более 157 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 605 человек, в общем погибли более 15,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 157 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 4 576 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 15 843 человека (в том числе за сутки — 605, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 55 668 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестало публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (44,7 тысяч человек) и Каталония (31,8 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (91 случай) и Мелилья (95 случаев).
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 10 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 10 de abril:
Confirmados 157.022
Fallecidos 15.843
Curados 55.668
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ntZcIF3hVG
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Спецбольница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Отделение интенсивной терапии в одном из испанских госпиталей: