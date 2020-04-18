Пандемия коронавируса: в Иране уже более 5 тысяч смертей от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В субботу Иран объявил о 73 новых случаях смерти от коронавируса, что довело общее количество официальных смертей до 5 031, в то время, как правительство страны разрешило открывать малые предприятия в Тегеране, как и в провинциях. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Это седьмой день, когда в стране количество смертей за 24 часа уменьшается. Пресс-секретарь профильного министерства Киануш Джаханпур заявил, что пятый день подряд цифра относительно новых смертей двозначная.
"Это (73) очень мало по сравнению с последними днями", - сказал он, выразив надежду, что тенденция к снижению продолжится.
Джаханпур добавил, что за предыдущие 24 часа было подтверждено 1374 новых случаев COVID-19, в результате чего их общее количество достигло 80 860.
Из тех, кто был госпитализирован, 55 987 выздоровели и были выписаны, а 3513 все еще находятся в критическом состоянии.
Согласно парламентскому отчету, опубликованные данные основаны только на информации о тех, кто госпитализирован с "тяжелыми симптомами". В отчете сказано, что количество погибших оценивается на 80 процентов выше, а количество инфекованих - в 8-10 раз выше. Министерство здравоохранения подтвердило, что цифры могут быть выше из-за ограниченного количества сделанных тестов.
Напомним, на утро 18 апреля количество жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек.