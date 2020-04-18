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Пандемія коронавірусу: в Ірані уже понад 5 тисяч смертей від COVID-19

Київ • УНН

 • 20633 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У суботу Іран оголосив про 73 нових випадків смерті від коронавірусу, що довело загальну кількість офіційних смертей до 5 031, у той час, як уряд країни дозволив відкривати малі підприємства в Тегерані, як і в провінціях. Про це пише AFP, передає УНН.

Це сьомий день, коли в країні кількість смертей за 24 години зменшується. Прессекретар профільного міністерства Кіануш Джаханпур заявив, що п'ятий день поспіль цифра щодо нових смертей двозначна.

"Це (73) дуже мало в порівнянні з останніми днями", - сказав він, висловивши надію, що тенденція до зниження продовжиться.

Джаханпур додав, що за попередні 24 години було підтверджено 1374 нових випадків COVID-19, в результаті чого їх загальна кількість досягла 80 860.

З тих, хто був госпіталізований, 55 987 одужали і були виписані, а 3513 все ще перебувають у критичному стані.

Згідно з парламентським звітом, опубліковані дані засновані тільки на інформації про тих, хто госпіталізований з "важкими симптомами". У звіті сказано, що кількість загиблих оцінюється на 80 відсотків вище, а кількість інфекованих - в 8-10 разів вище. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що цифри можуть бути вищими через обмежену кількість зроблених тестів.

Нагадаємо, на ранок 18 квітня Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч осіб.

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