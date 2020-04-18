Пандемія коронавірусу: в Ірані уже понад 5 тисяч смертей від COVID-19

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У суботу Іран оголосив про 73 нових випадків смерті від коронавірусу, що довело загальну кількість офіційних смертей до 5 031, у той час, як уряд країни дозволив відкривати малі підприємства в Тегерані, як і в провінціях. Про це пише AFP, передає УНН.