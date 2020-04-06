Пандемия коронавируса: в Германии назвали цифры наиболее пораженных COVID-19 регионов страны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74948 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88362 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100211 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98150 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107077 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93185 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103705 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106171 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131177 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: в Германии назвали цифры наиболее пораженных COVID-19 регионов страны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 95 361, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

За сутки зафиксировано 3 677 новых случаев заболевания, фиксирующих снижение темпов распространения COVID-19. Количество умерших возросло на 92 человека и теперь составляет 1 434 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (24 974), Северной Рейн — Вестфалии (19 384), Баден-Вюртемберге (19 395). В Берлине отмечено 3 670 случаев заболевания.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии:

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