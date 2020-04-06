Пандемия коронавируса: в Германии назвали цифры наиболее пораженных COVID-19 регионов страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 95 361, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 3 677 новых случаев заболевания, фиксирующих снижение темпов распространения COVID-19. Количество умерших возросло на 92 человека и теперь составляет 1 434 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (24 974), Северной Рейн — Вестфалии (19 384), Баден-Вюртемберге (19 395). В Берлине отмечено 3 670 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии: