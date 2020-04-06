Німеччина четвертий день поспіль фіксує зниження інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кількість підтверджених у Німеччині випадків захворювання коронавірусною інфекцією, згідно з даними Інституту інфекційних захворювань ім. Роберта Коха, зросла на 3677 за останні 24 години - до 95 391, що є четвертим поспіль зниженням кількості нових випадків за добу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, повідомляється, що кількість нових випадків за останні 24 години була менше, ніж кількість нових випадків зараження, зареєстрованих у неділю - 5936.
Кількість загиблих зросла на 92 людини - до 1434 осіб.
Як повідомляв УНН, водночас, за даними американського Університету Джонса Хопкінса, на сьогодні коронавірус у ФРН був виявлений у 100 123 осіб.