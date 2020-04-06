Германия четвертый день подряд фиксирует снижение инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Число подтвержденных в Германии случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по данным Института инфекционных заболеваний им. Роберта Коха, выросло на 3677 за последние 24 часа - до 95 391, что является четвертым подряд снижением количества новых случаев за сутки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, сообщается, что количество новых случаев за последние 24 часа быломеньше, чем количество новых случаев заражения, зарегистрированных в воскресенье - 5936.
Число погибших возросло на 92 человека - до 1434 человек.
Как сообщал УНН, в то же время, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодня коронавирус в ФРГ был обнаружен у 100 123 человек.