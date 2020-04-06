Пандемія коронавірусу: у Німеччині назвали цифри найбільш вражених COVID-19 регіонів країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 95 361, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 3 677 нових випадків захворювання, що фіксує зниження темпів поширення COVID-19. Кількість померлих зросла на 92 людини і тепер становить 1 434 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (24 974), Північній Рейн — Вестфалії (19 384), Баден-Вюртемберзі (19 395). У Берліні відзначено 3 670 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині: