Пандемия коронавируса стала причиной отмены ЧМ-2020 по фигурному катанию и шорт-треку

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться в марте 2020 году в Монреале (Канада), окончательно отменен. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается в заявлении организации, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации фигурного катания Украины.