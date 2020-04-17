Пандемия коронавируса стала причиной отмены ЧМ-2020 по фигурному катанию и шорт-треку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться в марте 2020 году в Монреале (Канада), окончательно отменен. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается в заявлении организации, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации фигурного катания Украины.
“Учитывая нарастающие негативные события, связанные с распространением COVID-19, последствия трагедии в мире и меры, принимаемые государственными органами, а также логистические вызовы Совет ISU во время своего онлайн-заседание 16 апреля пришел к выводу о невозможности переноса чемпионатов ISU 2020 года”, — говорится в заявлении.
Таким образом, по решению Совета, должны быть “безусловно отменены” следующие чемпионаты ISU:
— чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле (13-15 марта 2020)
— чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале (16-22 марта 2020)
— чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Пласидо (3-5 апреля 2020).
Стоит отметить, что 28 апреля Совет ISU проведет заседание по планированию сезона 2020/2021, на котором рассмотрит различные сценарии развития событий, связанных с COVID-19 и их влияния на календарь ISU.