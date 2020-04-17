Пандемія коронавірусу стала причиною скасування ЧС-2020 з фігурного катання і шорт-треку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чемпіонат світу з фігурного катання, який мав відбутися у березні 2020 року в Монреалі (Канада), остаточно скасовано. Таке рішення ухвалила Рада Міжнародної спілки ковзанярів (ISU), повідомляється в заяві організації, передає УНН з посиланням на сайт Федерації фігурного катання України.
“З огляду на наростаючі негативні події, пов’язані з поширенням COVID-19, наслідки трагедії у світі та заходи, що вживаються державними органами, а також логістичні виклики Рада ISU під час свого онлайн-засідання 16 квітня дійшла висновку щодо неможливості перенесення чемпіонатів ISU 2020 року”, — йдеться у заяві.
Таким чином, за рішенням Ради, мають бути “безумовно скасовані” наступні чемпіонати ISU:
— чемпіонат світу з шорт-треку у Сеулі (13-15 березня 2020 року)
— чемпіонат світу з фігурного катання у Монреалі (16-22 березня 2020 року)
— чемпіонат світу з синхронного катання у Лейк-Пласіді (3-5 квітня 2020 року).
Варто відзначити, що 28 квітня Рада ISU проведе засідання щодо планування сезону 2020/2021 , на якому розгляне різні сценарії розвитку подій, пов’язаних з COVID-19 та їх впливу на календар ISU.