Пандемія коронавірусу стала причиною скасування ЧС-2020 з фігурного катання і шорт-треку

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чемпіонат світу з фігурного катання, який мав відбутися у березні 2020 року в Монреалі (Канада), остаточно скасовано. Таке рішення ухвалила Рада Міжнародної спілки ковзанярів (ISU), повідомляється в заяві організації, передає УНН з посиланням на сайт Федерації фігурного катання України.