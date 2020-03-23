Пандемия коронавируса: первый тест Ангелы Меркель на COVID-19 оказался отрицательным
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Tagesspiegel, пишет УНН.
По его словам, в ближайшие дни будут сделаны новые тесты.
Канцлер Германии решила самоизолироваться после того, как ей сообщили о заражении врача, с которым она контактировала в пятницу, 20 марта.
Вице-канцлер Германии Олаф Шольц уточнил, что Меркель чувствует себя хорошо и продолжает работать, но из домашнего офиса. В частности, утром 23 марта она провела заседание правительства по видеоконференции.
“Сейчас канцлер здорова. Она работает дома, как и многие другие люди, которые вынуждены были самоизолироваться”, — заявил Шольц.
Добавим, Меркель идет на карантин после приема у врача, у которого обнаружили коронавирус.