Пандемія коронавірусу: перший тест Ангели Меркель на COVID-19 виявився негативним
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перший тест канцлера Німеччини Ангели Меркель на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Tagesspiegel, пише УНН.
За його словами, в найближчі дні будуть зроблені нові тести.
Канцлер Німеччини вирішила самоізолюватися після того, як їй повідомили про зараження лікаря, з яким вона контактувала в п’ятницю, 20 березня.
Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц уточнив, що Меркель почувається добре і продовжує працювати, але з домашнього офісу. Зокрема, вранці 23 березня вона провела засідання уряду по відеоконференції.
“Наразі канцлер здорова. Вона працює вдома, як і багато інших людей, які змушені були самоізолюватись”, — заявив Шольц.
Додамо, Меркель йде на карантин після прийому у лікаря, у якого виявили коронавірус.