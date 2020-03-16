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Пандемия коронавируса: оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио просит зрителей не собираться у эстафеты огня

Пандемия коронавируса: оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио просит зрителей не собираться у эстафеты огня

Киев  •  УНН

 • 16333 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио принял решение обратиться к зрителям не собираться вдоль маршрута эстафеты олимпийского огня в Японии. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, пишет УНН.

По его сведениям, такие меры принимаются в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, организаторы разослали электронные письма участникам эстафеты с отдельными рекомендациями по поводу проведения забега.

В частности, им не будут запрещать бежать в медицинских масках. Также рекомендуется отказаться от участия в случае недомогания, высокой температуры и кашля. Автобусы, перевозящие участников эстафеты, будут передвигаться с открытыми окнами для лучшей вентиляции.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовала 12 марта из Древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны. Олимпийский огонь будет передан оргкомитету “Токио-2020” 19 марта на афинском стадионе “Панатинаикос” без присутствия публики.

В Японии эстафета начнется 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения Олимпиады без зрителей была на прошлой неделе также категорически отвергнута японскими властями.

Зажжение олимпийского огня в Древней Олимпии, Греция, 12 марта 2020 года (просмотр при переходе на YouTube):

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