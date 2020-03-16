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Пандемія коронавірусу: оргокомітет Олімпіади-2020 у Токіо просить глядачів не скупчуватися біля естафети вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо прийняв рішення звернутися до глядачів не збиратися уздовж маршруту естафети олімпійського вогню в Японії. Про це в понеділок повідомило агентство Kyodo, пише УНН.

За його відомостями, такі заходи вживаються в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Крім того, організатори розіслали електронні листи учасникам естафети з окремими рекомендаціями з приводу проведення забігу.

Зокрема, їм не заборонятимуть бігти в медичних масках. Також рекомендується відмовитися від участі в разі нездужання, високу температуру і кашлю. Автобуси, що перевозять учасників естафети, будуть пересуватися з відкритими вікнами для кращої вентиляції.

Естафета олімпійського вогню Ігор-2020 стартувала 12 березня зі Стародавньої Олімпії, проте потім була зупинена на вимогу грецької сторони. Олімпійський вогонь буде переданий оргкомітету “Токіо-2020” 19 березня на афінському стадіоні “Панатінаїкос” без присутності публіки.

В Японії естафета розпочнеться 26 березня о футбольному тренувальному центрі в префектурі Фукусіма, що постраждала в 2011 році від руйнівного цунамі і аварії на однойменній АЕС. Літня Олімпіада в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня, Паралімпійські ігри — з 25 серпня по 6 вересня.

Влада Японії дотримуються послідовної позиції, згідно з якою коронавірус не завадить проведенню літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо. Ідея проведення Олімпіади без глядачів була минулого тижня також категорично відкинута японською владою.

Запалення олімпійського вогню у Стародавній Олімпії, Греція, 12 березня 2020 року (перегляд при переході на YouTube):

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