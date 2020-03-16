Пандемія коронавірусу: оргокомітет Олімпіади-2020 у Токіо просить глядачів не скупчуватися біля естафети вогню

КИЇВ. 16 березня. УНН. Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо прийняв рішення звернутися до глядачів не збиратися уздовж маршруту естафети олімпійського вогню в Японії. Про це в понеділок повідомило агентство Kyodo, пише УНН.