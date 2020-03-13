Пандемія коронавірусу: естафету олімпійського вогню Ігор-2020 терміново зупинили у Спарті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Національний олімпійський комітет (НОК) Греції зупинив естафету олімпійського вогню Ігор-2020 в Токіо через побоювання поширення коронавірусу, проте 19 березня вогонь буде переданий на афінському стадіоні організаторам майбутніх змагань, зазначає УНН з посиланням на НОК Греції.
Про це НОК оголосив в п’ятницю після етапу естафети в місті Спарта, де тисячі глядачів прийшли подивитися на зірку Голлівуду Джерарда Батлера, який був запрошений в якості факелоносця.
Варто зазначити, що Олімпійський вогонь для Ігор-2020 на Токіо запалено в четвер у Стародавній Олімпії. Захід проходить в присутності президента Грецької Республіки Прокопіса Павлопулоса, президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, інших офіційних осіб.
Вогонь в факелі запалила за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів верховна жриця — актриса Ксанті Георгіу — на вівтарі давньогрецького храму Гери. Після цього відбулася театралізована вистава за участю групи жриць, які виконують обряд, створений на основі давніх традицій з привнесенням сучасних елементів.
H EOE διακόπτει την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία για την προάσπιση της δημόσιας υγείαςhttps://t.co/vfAHNgcWFd pic.twitter.com/lO3FGBgHda— Ηellenic Olympic (@HellenicOlympic) March 13, 2020
Запалення олімпійського вогню у Стародавній Олімпії, Греція, 12 березня 2020 року (перегляд при переході на YouTube):
Додамо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не прийняв пропозицію мера Стародавньої Олімпії Йоргоса Георгіопулоса відкласти через проблеми з коронавірусом церемонію запалювання олімпійського вогню Ігор-2020 на кінець травня.