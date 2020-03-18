Пандемия коронавируса: Минэкономики поручено разработать сценарии экономических последствий для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил новоназначенному министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев экономических последствий для Украины в условиях пандемии коронавируса. Такое поручение он объявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы анализируем развитие как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжения Минэкономики разработать несколько сценариев экономических последствий Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать. И сейчас даю такое поручение новоназначенному министру", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.