Пандемия коронавируса: Минэкономики поручено разработать сценарии экономических последствий для Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102301 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105194 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107190 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106020 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114951 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101260 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105628 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106717 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131623 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: Минэкономики поручено разработать сценарии экономических последствий для Украины

Пандемия коронавируса: Минэкономики поручено разработать сценарии экономических последствий для Украины

Киев  •  УНН

 • 12066 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил новоназначенному министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев экономических последствий для Украины в условиях пандемии коронавируса. Такое поручение он объявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы анализируем развитие как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжения Минэкономики разработать несколько сценариев экономических последствий Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать. И сейчас даю такое поручение новоназначенному министру", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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