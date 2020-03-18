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Пандемія коронавірусу: Мінекономіки доручено розробити сценарії економічних наслідків для України

Пандемія коронавірусу: Мінекономіки доручено розробити сценарії економічних наслідків для України

Київ • УНН

 • 12068 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив новопризначеному міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку розробити декілька сценаріїв економічних наслідків для України в умовах пандемії коронавірусу. Таке доручення він оголосив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми аналізуємо розвиток як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Мінекономіки розробити декілька сценаріїв економічних наслідків України в теперішніх умовах, аби ми могли оперативно реагувати. І зараз даю таке доручення новопризначеному міністру”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.

Українські Національні Новини

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