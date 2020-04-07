Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Германии достигло 1 607 человек, почти 100 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 99 225, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 3 864 новых случая заболевания. Количество умерших возросло на 173 человека и теперь составляет 1 607 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (26 183), Северной Рейн — Вестфалии (20 220), Баден-Вюртемберге (20 141). В Берлине отмечено 3 845 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии: