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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия COVID-19: впервые расшифрован полный геном коронавируса

Пандемия COVID-19: впервые расшифрован полный геном коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ученые Института фундаментальных наук в Южной Корее проанализировали полный РНК-геном SARS-CoV-2 и составили детальную карту генов. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell, отмечает УНН.

Исследователи экспериментально подтвердили наличие предсказанных субгеномных РНК (сгРНК), которые в свою очередь транслируются в вирусные белки. Они также расшифровали последовательность каждой сгРНК и определили, где именно в геноме находятся соответствующие ей гены. Ученые обнаружили многочисленные новые РНК и неизвестные химические модификации вирусных РНК.

Ранее сообщалось о существовании десяти субгеномных РНК, которые участвуют в формировании структуры вирусных частиц. Однако результаты нового исследования подтвердили наличие только девяти сгРНК (S, E, M, N, 3a, 6, 7a, 7b, 8). Были также выявлены десятки неизвестных субгеномных РНК, образующихся из-за перестройки генома, которая может способствовать относительно быстрой эволюции коронавируса.

Ученые обнаружили и химические модификации РНК, которая в результате может иметь свойства, отличающиеся от свойств немодифицированной РНК, даже если она несет ту же самую генетическую информацию. Их дальнейшее изучение поможет определить цикл жизни вируса и разработать методы борьбы с ним.

SARS-CoV-2 относится к РНК-содержащим вирусам, то есть его геном состоит из РНК. Геномная РНК транскрибируется в матричные РНК (мРНК), при этом образуются промежуточные продукты — субгеномные РНК.

Отметим, что в начале марта в геноме коронавируса нашли первое изминение, делающим его менее заметным для иммунитета.

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