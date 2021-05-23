Пандемия COVID-19 обошлась экономике Германии в 300 млрд евро

Детали

“Пройдут годы, прежде чем удастся восполнить потери и сбалансировать структурные отклонения”, — заявил изданию глава института Михаэль Хютер.

Только за последние три квартала (с 4-го квартала 2020 года по 2-й квартал нынешнего) расходы по преодолению кризиса составили почти 140 млрд евро, из этой суммы треть связана с очередным локдауном вследствие второй волны коронавируса.

“Темпы вакцинации растут, и это является важным сигналом для экономики. Несмотря на это, нам не нужно поддаваться иллюзии, будто этот кризис не оставит больше следов”, — предупредил Хютер.

Справка

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер и уже открыли рестораны под открытым небом и отели.

Согласно данным Института Роберта Коха — в Германии 3 648 958 случаев заболевания, погибли 87 380 человек. По статистике ВОЗ — в ФРГ 3 642 244 случая заболевания, 87 298 человек погибли.