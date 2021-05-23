Пандемія COVID-19 обійшлася економіці Німеччини у 300 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Подолання наслідків пандемії COVID-19 обійшлося ФРН майже в 300 млрд євро. Про це повідомила в неділю газета Die Welt з посиланням на розрахунки Кельнського інституту німецької економіки, пише УНН.
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“Пройдуть роки, перш ніж вдасться заповнити втрати і збалансувати структурні відхилення”, — заявив виданню глава інституту Міхаель Хютер.
Тільки за останні три квартали (з 4-го кварталу 2020 року 2-й квартал нинішнього) витрати по подоланню кризи склали майже 140 млрд євро, з цієї суми третину пов’язана з черговим локдауном внаслідок другої хвилі коронавірусу.
“Темпи вакцинації ростуть, і це є важливим сигналом для економіки. Незважаючи на це, нам не потрібно піддаватися ілюзії, ніби ця криза не залишить більше слідів”, — попередив Хютер.
Довідка
В даний час в Німеччині діє локдаун, але не такий жорсткий, як взимку. Відкрито школи і дитячі сади, в деяких землях працюють музеї та галереї. Багато регіонів приступають до пом’якшення обмежувальних заходів і вже відкрили ресторани під відкритим небом і готелі.
Згідно з даними Інституту Роберта Коха — у Німеччині 3 648 958 випадків захворювання, загинули 87 380 осіб. За статистикою ВООЗ — у ФРН 3 642 244 випадки захворювання, 87 298 осіб загинули.