Памятники улиткам отложены: громады Одесской области "принудительно" сосредоточились на помощи военным

В конце прошлого года глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер подписал распоряжение о принудительном перераспределении местных бюджетов в поддержку ВСУ. Несмотря на критику, реализация документа привлекает дополнительные средства для помощи военным, не нанося ущерб бюджету местных общин. Об этом в интервью Укринформ рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

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Он напомнил, что с началом полномасштабной войны, у главы ОВА увеличился объем полномочий.

"Мой совместный с военным командованием приказ, что некоторое финансирование громад надо перераспределить на военные нужды, не является срывом децентрализации. Сегодня у нас существует военная составляющая и я, как глава военной администрации, могу на эти процессы влиять. Никто не хочет вдаваться в законодательство. Если громады немного "прижали", не дали плитку положить и заработать "откат", их главы кричат о срыве децентрализации. Это не их бюджет.

Подчеркиваю: бюджет громады - не бюджет глав громад. Я у них ничего не изымал, а предложил им предоставить возможности для использования финансовых ресурсов для военных нужд. Например, за счет громад мы потратили около 200 млн гривен на ремонт госпиталя. Так что важнее: ремонт нескольких корпусов медучреждения или памятник улитке?" - говорит Кипер.

Каждая громада перечисляет на нужды ВСУ тот объем средств, который считает нужным, который может позволить себе, но не более 20% от бюджета, продолжил Кипер.

"Раньше громады раздавали средства непонятно кому и куда. Когда я занял должность председателя ОВА, спросил у военного командования, известно ли им что-то о перечислении денег тем частям. Нет. Тогда решили помогать воинским частям по запросам. Например, есть запрос на дроны. Командующий региона проверил, если такая потребность есть, мы согласовываем запрос и просим деньги у общины, где зарегистрирована часть.

Сейчас громады только согласовывают с нами, могут ли они выделить средства на ту или иную часть. Мы сами у них гривны не забираем", - подчеркнул он.