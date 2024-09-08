Памʼятники равликам відкладено: громади Одещини "примусово" зосередилися на допомозі військовим

Наприкінці минулого року очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про примусовий перерозподіл місцевих бюджетів на підтримку ЗСУ. Попри критику, реалізація документу залучає додаткові кошти для допомоги військовим, не завдаючи шкоди бюджету місцевих громад. Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Він нагадав, що з початком повномасштабної війни, у голови ОВА збільшився обсяг повноважень.

"Мій спільний з військовим командуванням наказ, що деяке фінансування громад треба перерозподілити на військові потреби, не є зривом децентралізації. Сьогодні у нас існує військова складова і я, як голова військової адміністрації, можу на ці процеси впливати. Ніхто не хоче вдаватися в законодавство. Якщо громади трішки "притиснули", не дали плитку покласти і заробити "відкат", їхні голови кричать про зрив децентралізації. Це не їхній бюджет.

Наголошую: бюджет громади – не бюджет голів громад. Я у них нічого не вилучав, а запропонував їм надати спроможності для використання фінансових ресурсів для військових потреб. Наприклад, за рахунок громад ми витратили близько 200 млн гривень на ремонт госпіталя. То що важливіше: ремонт кількох корпусів медустанови чи пам’ятник равлику?" - каже Кіпер.

Кожна громада перераховує на потреби ЗСУ той обсяг коштів, який вважає за потрібне, який може дозволити собі, але не більше 20% від бюджету, продовжив Кіпер.

"Раніше громади роздавали кошти незрозуміло кому і куди. Коли я обійняв посаду голови ОВА, запитав у військового командування, чи відомо їм щось про перерахування грошей тим частинам. Ні. Тоді вирішили допомагати військовим частинам за запитами. Наприклад, є запит на дрони. Командувач регіону перевірив, якщо така потреба є, ми погоджуємо запит і просимо гроші у громади, де зареєстрована частина.

Зараз громади лише погоджують із нами, чи можуть вони виділити кошти на ту чи іншу частину. Ми самі в них гривні не забираємо", - підкреслив він.