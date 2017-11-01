Памятные даты Евромайдана будут использовать для дестабилизации ситуации в стране - А.Кислинский

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105584 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Покушения на публичных лиц в Украине могут происходить почти каждую неделю до февраля следующего года. Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский в эфире "Прямой", передает УНН.

"Если посмотреть на это (расстрел автомобиля добровольцев АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева - ред.) более широко, если связать это с событием прошлой недели, когда произошло покушение на народного депутата Мосийчука, и вообще на сложную политическую осень, то я считаю что это, может, и не теракт. Но один из элементов дестабилизации ситуации в Украине, которая будет только обостряться", - сказал А.Кислинский.

По его словам, даже несмотря на наличие охраны, если доброволец АТО Амина Окуева с мужем Адамом Осмаевым были объектом для убийства, предотвратить трагедию было очень сложно.

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Также А.Кислинский отметил, что одна из главных целей заказчиков - чтобы "общее восприятие работы правоохранительных органов было всегда на низком уровне". Раскрытие этого преступления А.Кислинский назвал делом чести для правоохранителей.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что начиная с 30 ноября - годовщины начала Майдана - мы входим в период, когда какая-то годовщина майдановская будет каждую неделю, и так до февраля, и именно эти даты будут также использоваться для того, чтобы будоражить общественное мнение, дестабилизировать ситуацию. Именно к этим датам могут подгонять подобные вещи", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятности будущих покушений.

Напомним, 25 октября при взрыве, квалифицированного как теракт, пострадал народный депутат Игорь Мосийчук.

А уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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