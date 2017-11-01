Памятные даты Евромайдана будут использовать для дестабилизации ситуации в стране - А.Кислинский

"Если посмотреть на это (расстрел автомобиля добровольцев АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева - ред.) более широко, если связать это с событием прошлой недели, когда произошло покушение на народного депутата Мосийчука, и вообще на сложную политическую осень, то я считаю что это, может, и не теракт. Но один из элементов дестабилизации ситуации в Украине, которая будет только обостряться", - сказал А.Кислинский.

По его словам, даже несмотря на наличие охраны, если доброволец АТО Амина Окуева с мужем Адамом Осмаевым были объектом для убийства, предотвратить трагедию было очень сложно.

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Также А.Кислинский отметил, что одна из главных целей заказчиков - чтобы "общее восприятие работы правоохранительных органов было всегда на низком уровне". Раскрытие этого преступления А.Кислинский назвал делом чести для правоохранителей.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что начиная с 30 ноября - годовщины начала Майдана - мы входим в период, когда какая-то годовщина майдановская будет каждую неделю, и так до февраля, и именно эти даты будут также использоваться для того, чтобы будоражить общественное мнение, дестабилизировать ситуацию. Именно к этим датам могут подгонять подобные вещи", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятности будущих покушений.

Напомним, 25 октября при взрыве, квалифицированного как теракт, пострадал народный депутат Игорь Мосийчук.

А уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.