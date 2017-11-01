Пам’ятні дати Євромайдану будуть використовувати для дестабілізації ситуації в країні - А.Кислинський

"Якщо подивитись на це (розстріл автомобіля добровольців АТО Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва - ред.) більш широко, якщо пов’язати це з подією минулого тижня, коли стався замах на народного депутата Мосійчука, і взагалі на складну політичну осінь, то я вважаю що це, може, і не теракт. Але один із елементів дестабілізації ситуації в Україні, яка буде лише загострюватись", - сказав А.Кислинський.

За його словами, навіть попри наявність охорони, якщо доброволець АТО Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим були об’єктом для вбивства, запобігти трагедії було дуже складно.

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Також А.Кислинський зазначив, що одна з головних цілей замовників – щоб "загальне сприйняття роботи правоохоронних органів було завжди на низькому рівні". Розкриття цього злочину А.Кислинський назвав справою честі для правоохоронців.

"Я хочу звернути вашу увагу на те, що починаючи з 30 листопада – річниці початку Майдану – ми входимо в період, коли якась річниця майданівська буде кожного тижня, і так до лютого, і власне ці дати будуть також використовуватись для того, щоб збурювати суспільну думку, дестабілізувати ситуацію. Саме до цих дат можуть підганяти подібні речі", - підкреслив він, відповідаючи на питання про ймовірність майбутніх замахів.

Нагадаємо, 25 жовтня під час вибуху, кваліфікованого як теракт, постраждав народний депутат Ігор Мосійчук.

А вже 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.