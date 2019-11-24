Память жертв Голодомора почтили шествием в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу, 23 ноября, в Кропивницкому состоялось шествие памяти и возложение цветов к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в связи с празднованием 86-й годовщины Голодомора в Украине, передает корреспондент УНН.
Собрались участники шествия возле кафедрального Собора по переулку Васильевскому и колонной прошли к мемориальному комплексу "Крепостные валы". Там присутствовавшие зажгли траурные свечи и почтили минутой молчания память погибших.
К мероприятию присоединились сотни людей: военные, волонтеры, студенты, школьники, представители власти, неравнодушные горожане.
Пaнaхиду зa умершими отслужил Епискoп Крoпивницкий и Гoлoвaновский ПЦУ Владыка Мaрк.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский с женой в Киеве принял участие в мероприятиях по случаю памяти жертв голодоморов в Украине.
23 ноября в Украине почтили День памяти жертв голодоморов.