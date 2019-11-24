Память жертв Голодомора почтили шествием в Кропивницком

Собрались участники шествия возле кафедрального Собора по переулку Васильевскому и колонной прошли к мемориальному комплексу "Крепостные валы". Там присутствовавшие зажгли траурные свечи и почтили минутой молчания память погибших.

К мероприятию присоединились сотни людей: военные, волонтеры, студенты, школьники, представители власти, неравнодушные горожане.

Пaнaхиду зa умершими отслужил Епискoп Крoпивницкий и Гoлoвaновский ПЦУ Владыка Мaрк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский с женой в Киеве принял участие в мероприятиях по случаю памяти жертв голодоморов в Украине.

23 ноября в Украине почтили День памяти жертв голодоморов.