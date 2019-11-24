Пам'ять жертв Голодомору вшанували ходою у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу, 23 листопада, у Кропивницькому відбулася хода пам’яті та покладання квітів до пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років у зв’язку із відзначенням 86-х роковин Голодомору в Україні, передає кореспондент УНН.
Зібралися учасники ходи біля кафедрального Собору по провулку Василівському та колоною пройшли до меморіального комплексу "Фортечні вали". Там були присутні запалили жалобні свічки і вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих.
До заходу долучилися сотні людей: військові, волонтери, студенти, школярі, представники влади, небайдужі містяни.
Пaнaхиду зa зaгиблими відслужив Єпискoп Крoпивницький i Гoлoвaнiвський ПЦУ Владика Мaрк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з дружиною у Києві взяв участь у заходах з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.
23 листопада в Україні вшановували День пам'яті жертв голодоморів.