Палестина готова сотрудничать с новой администрацией США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу, что готов к сотрудничеству с избранным президентом США Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Мы хотим подчеркнуть нашу готовность работать с администрацией избранного президента США, чтобы достичь мира, основанного на признании существования двух государств", - рассказал лидер Палестины.
Кроме того, он поблагодарил нынешние американские власти за отказ наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство израильских поселений на палестинских землях.