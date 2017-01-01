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Палестина готова сотрудничать с новой администрацией США

Палестина готова сотрудничать с новой администрацией США

Киев • УНН

 • 6989 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу, что готов к сотрудничеству с избранным президентом США Дональдом Трампом для урегулирования палестино-израильского конфликта, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Мы хотим подчеркнуть нашу готовность работать с администрацией избранного президента США, чтобы достичь мира, основанного на признании существования двух государств", - рассказал лидер Палестины.

Кроме того, он поблагодарил нынешние американские власти за отказ наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство израильских поселений на палестинских землях.

 

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