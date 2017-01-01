Палестина готова співпрацювати з новою адміністрацією США

“Ми хочемо підкреслити нашу готовність працювати з адміністрацією обраного президента США, щоб досягти миру, заснованого на визнанні існування двох держав”, — розповів лідер Палестини.

Окрім того, він подякував нинішні американські влади за відмова накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинських землях.