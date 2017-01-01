Палестина готова співпрацювати з новою адміністрацією США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив у суботу, що готовий до співпраці з обраним президентом США Дональдом Трампом для врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“Ми хочемо підкреслити нашу готовність працювати з адміністрацією обраного президента США, щоб досягти миру, заснованого на визнанні існування двох держав”, — розповів лідер Палестини.
Окрім того, він подякував нинішні американські влади за відмова накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинських землях.