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Палестина готова співпрацювати з новою адміністрацією США

Палестина готова співпрацювати з новою адміністрацією США

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив у суботу, що готовий до співпраці з обраним президентом США Дональдом Трампом для врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, передає УНН з посиланням на Associated Press.

“Ми хочемо підкреслити нашу готовність працювати з адміністрацією обраного президента США, щоб досягти миру, заснованого на визнанні існування двох держав”, — розповів лідер Палестини.

Окрім того, він подякував нинішні американські влади за відмова накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинських землях.

 

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