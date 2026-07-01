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Пакистан заявил, что попытка Индии ограничить поставки воды станет "актом войны"

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Пакистан предупредил, что любое ограничение водных ресурсов в соответствии с Договором о водах Инда будет расцениваться как акт войны. Это произошло после того, как Индия приостановила участие в договоре из-за нападения в Кашмире.

Пакистан заявил, что попытка Индии ограничить поставки воды станет "актом войны"

Пакистан предупредил Индию, что любая попытка лишить страну ее доли водных ресурсов в соответствии с Договором о водах Инда будет расценена как использование воды в качестве оружия и может иметь серьезные последствия для региональной безопасности. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Такие заявления прозвучали во время международного семинара, посвященного Договору о водах Инда 1960 года, заключенному при посредничестве Всемирного банка. Документ регулирует распределение водных ресурсов речной системы Инда между Пакистаном и Индией.

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Напряженность вокруг соглашения обострилась после того, как Индия приостановила свое участие в договоре после убийства 26 туристов в подконтрольном ей Кашмире в апреле. Нью-Дели возложил ответственность за нападение на боевиков, которые, по его утверждению, базируются в Пакистане. Исламабад отверг эти обвинения и предложил провести независимое расследование.

Пакистан назвал решение Индии незаконным

Общие воды никогда не должны быть оружием. Они должны оставаться мостом между народами, управляемым сотрудничеством, диалогом и уважением к международному праву на благо нынешнего и будущих поколений

– заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Он также назвал решение Индии приостановить действие договора "незаконным".

Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке приостановить или прекратить обязательства по договору, который не содержит такого положения

– подчеркнул Дар.

Глава МИД повторил позицию Пакистана, согласно которой любая попытка перенаправить, сократить или прекратить подачу воды, гарантированной договором, будет рассматриваться как "акт войны".

Во время семинара глава Управления речной системы Инда Мехар Али Шах заявил, что Индия в последние месяцы уже сократила поток воды в реке Ченаб, чем, по мнению Пакистана, нарушила условия договора. В то же время официальной реакции Нью-Дели на эти обвинения пока нет.

Associated Press отмечает, что после обострения отношений между странами в 2025 году Индия и Пакистан также сократили дипломатические и торговые контакты, закрыли основные сухопутные пункты пропуска и отменили взаимные визиты.

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