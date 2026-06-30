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В Индии зафиксирован пятый самый сухой июнь с 1901 года из-за задержки муссона

Киев • УНН

 • 900 просмотра

В Индии из-за задержки муссонных дождей зафиксирован пятый самый сухой июнь с 1901 года. Количество осадков было на 39,8% ниже среднего, что замедлило посев летних культур.

В Индии зафиксирован пятый самый сухой июнь с 1901 года из-за задержки муссона
Фото: www.magnific.com

В Индии зафиксирован пятый самый засушливый июнь с 1901 года из-за задержки муссонных дождей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным метеорологической службы, в стране зафиксирован самый засушливый июнь за последние более десяти лет и пятый по засушливости с момента начала ведения наблюдений в 1901 году. Количество осадков в период муссонов было на 39,8% ниже многолетней средней.

Дефицит осадков, вызванный задержкой наступления ежегодного муссона, замедлил посев летних культур, таких как рис, кукуруза, хлопок и соя. Это также привело к тому, что в некоторых районах северных равнин царила необычно жаркая погода, а максимальная температура в отдельных регионах превышала 42 градуса Цельсия (107,6 градусов Фаренгейта)

- говорится в сообщении.

Также, по данным метеорологической службы, в июне в Индии выпало 99,5 мм осадков против нормы в 165,3 мм, поскольку муссон достиг южного штата Керала с опозданием на три дня, а его продвижение по западным сельскохозяйственным регионам остановилось примерно на две недели.

Напомним

Сильнейшая жара в истории Европы в начале этой недели установила новые температурные рекорды в восточных частях континента - по оценкам ВОЗ, уже связана с 1300 смертями.

Евгений Устименко

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