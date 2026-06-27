Рубио заявил, что США уже готовят визит Трампа в Индию в 2027 году
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о подготовке визита президента Трампа в Индию на начало 2027 года. Переговоры по торговому соглашению находятся на финальной стадии.
Администрация США уже работает над подготовкой визита президента Дональда Трампа в Индию, который может состояться в начале 2027 года. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщил в интервью индийскому агентству IANS, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По словам Рубио, он планирует еще раз посетить Индию до конца этого года, чтобы подготовить будущий визит американского президента. Также он отметил, что переговоры по двустороннему торговому соглашению находятся на финальной стадии, а договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшие недели или месяцы.
Кроме этого, госсекретарь заявил, что Вашингтон стремится расширить сотрудничество с Индией в энергетической сфере. По его словам, США готовы помочь увеличить мировые поставки нефти, в частности через Венесуэлу, нефть которой могут эффективно перерабатывать индийские нефтеперерабатывающие заводы.
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