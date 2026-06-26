Трамп обвинил Иран в атаке беспилотника на грузовое судно в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Иран в осуществлении атаки беспилотником на грузовое судно в Ормузском проливе, назвав это "бессмысленным нарушением" соглашения о прекращении огня с Соединенными Штатами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, один беспилотник повредил верхнюю палубу судна, однако корабль смог продолжить движение. Также он заявил, что американские военные сбили еще три беспилотника, которые были нацелены на это судно.

В своей публикации в соцсетях Трамп не назвал судно и не уточнил время атаки. В то же время в четверг британские военные сообщили, что у побережья Омана судно было поражено снарядом.

Инцидент произошел в период хрупкого перемирия между США и Ираном, которые ведут переговоры об окончательном завершении войны. Иран в последнее время все активнее бросает вызов региону и США из-за контроля над Ормузским проливом, даже несмотря на временное соглашение, заключенное с Соединенными Штатами на прошлой неделе.

Атака на грузовое судно произошла в то время, когда Морская организация ООН начала операцию по выводу судов, которые оставались заблокированными в проливе, используя альтернативный маршрут вдоль побережья Омана вместо центральной части пролива.

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После атаки Международная морская организация приостановила эвакуацию судов и в пятницу заявила, что не возобновит ее, пока не будут гарантированы безопасность других кораблей.

По словам генерального секретаря организации Арсенио Домингеса, за последние дни из пролива удалось вывести около 115 судов, однако примерно 500 все еще остаются в районе.

Открытие альтернативного маршрута через пролив должно было уменьшить давление на мировую экономику и лишить Иран одного из главных рычагов влияния на переговорах с США.

США и Иран продолжают согласовывать условия будущего соглашения, в частности вопросы прохождения судов через стратегически важный пролив и дальнейшую судьбу запасов высокообогащенного урана Ирана. Согласно временному соглашению, стороны имеют 60 дней для согласования деталей.

Атака на судно стала испытанием для судоходства

Аналитики судоходной отрасли заявили, что атака беспилотника поставила под угрозу процесс восстановления морских перевозок, когда все больше судов начали покидать Персидский залив, а поток танкеров с нефтью постепенно рос.

"Неделя роста доверия коммерческих перевозчиков к Ормузскому проливу прошла свое первое серьезное испытание", — заявила компания Windward, специализирующаяся на морских данных.

По ее информации, несмотря на то, что пролив остается открытым для судоходства и после инцидента было зафиксировано 43 прохождения судов, "темпы нормализации замедлились".

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В среду, еще до атаки в четверг, через пролив прошли 78 судов — это самый высокий показатель с начала войны, хотя он все еще ниже довоенного среднего уровня, который превышал 130 прохождений в сутки.

По данным компании Lloyd’s List Intelligence, по меньшей мере два танкера изменили курс во время прохождения маршрутом вблизи Омана, поддерживаемым ООН, после того как Иран настоял на использовании только согласованных Тегераном маршрутов.

Предупреждение о ракетной угрозе в Дубае

Ранее в пятницу в Объединенных Арабских Эмиратах из-за технического сбоя было разослано предупреждение о ракетной угрозе, что еще раз подчеркнуло напряженную ситуацию в регионе после атаки на грузовое судно и израильских ударов по Ливану в последние дни.

Уведомление на мобильных телефонах обеспокоило многих жителей Дубая. Это было первое подобное сообщение после введения временного перемирия.

Вскоре после этого власти ОАЭ сообщили о телефонном разговоре министра иностранных дел шейха Абдаллы бин Заида Аль Нахайяна с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как отмечается, шейх Абдалла подчеркнул своему иранскому коллеге, что ОАЭ "подчеркивают важность полного соблюдения" временного соглашения между Ираном и США.

"Серьезная дипломатия и ответственный диалог являются наилучшим путем для урегулирования всех региональных и международных кризисов", — говорится в сообщении.

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