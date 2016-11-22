Пакистан предложил Украине активизировать сотрудничество в военно-промышленной сфере

"Мне известно, что военно-промышленный комплекс Украины достаточно развит. Поэтому я бы хотел инициировать углубление наших взаимоотношений и рассмотреть возможность создания совместных предприятий в этой отрасли. Также нам интересен опыт (Украины - ред.) в области судостроения и развития информационных технологий", - отметил лидер пакистанского народа.

В свою очередь С.Полторак подчеркнул, что Украину интересует опыт Пакистана в создании концерна по изготовлению боеприпасов и в ближайшее время украинские эксперты посетят Пакистан для изучения такого производства.

Стороны также обсудили вопросы возможной торговли боеприпасами между странами и коснулись вопросов сотрудничества по культуре, образованию и обмена специалистами.

Как сообщалось ранее, С.Полтарак начал визит в Исламскую Республику Пакистан.