Пакистан предложил Украине активизировать сотрудничество в военно-промышленной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Пакистана Мамнун Хусейн во время встречи предложил министру обороны Украины, генералу армии Степану Полтораку активизировать сотрудничество между двумя государствами в вопросах военно-промышленной сферы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Мне известно, что военно-промышленный комплекс Украины достаточно развит. Поэтому я бы хотел инициировать углубление наших взаимоотношений и рассмотреть возможность создания совместных предприятий в этой отрасли. Также нам интересен опыт (Украины - ред.) в области судостроения и развития информационных технологий", - отметил лидер пакистанского народа.
В свою очередь С.Полторак подчеркнул, что Украину интересует опыт Пакистана в создании концерна по изготовлению боеприпасов и в ближайшее время украинские эксперты посетят Пакистан для изучения такого производства.
Стороны также обсудили вопросы возможной торговли боеприпасами между странами и коснулись вопросов сотрудничества по культуре, образованию и обмена специалистами.
Как сообщалось ранее, С.Полтарак начал визит в Исламскую Республику Пакистан.