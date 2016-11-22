Пакистан запропонував Україні активізувати співпрацю у військово-промисловій сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Пакистану Мамнун Хусейн під час зустрічі запропонував міністру оборони України, генералу армії Степану Полтораку активізувати співробітництво між обома державами у питаннях військово-промислової сфери, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Мені відомо, що військово-промисловий комплекс України досить розвинутий. Тому я би хотів ініціювати поглиблення наших взаємовідносин та розглянути можливість створення спільних підприємств у цій галузі. Також нам цікавий досвід (України - ред.) в галузі суднобудівництва та розвитку інформаційних технологій", - зазначив лідер пакистанського народу.
У свою чергу С.Полторак наголосив, що Україну цікавить досвід Пакистану у створенні концерну з виготовлення озброєння та боєприпасів, і найближчим часом українські експерти відвідають Пакистан для вивчення такого виробництва.
Сторони також обговорили питання можливої торгівлі боєприпасами між країнами і торкнулися питань співробітництва щодо культури, освіти та обміну спеціалістами.
Як повідомлялось раніше, С.Полтарак розпочав візит до Ісламської Республіки Пакистан.