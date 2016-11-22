Пакистан запропонував Україні активізувати співпрацю у військово-промисловій сфері

"Мені відомо, що військово-промисловий комплекс України досить розвинутий. Тому я би хотів ініціювати поглиблення наших взаємовідносин та розглянути можливість створення спільних підприємств у цій галузі. Також нам цікавий досвід (України - ред.) в галузі суднобудівництва та розвитку інформаційних технологій", - зазначив лідер пакистанського народу.

У свою чергу С.Полторак наголосив, що Україну цікавить досвід Пакистану у створенні концерну з виготовлення озброєння та боєприпасів, і найближчим часом українські експерти відвідають Пакистан для вивчення такого виробництва.

Сторони також обговорили питання можливої торгівлі боєприпасами між країнами і торкнулися питань співробітництва щодо культури, освіти та обміну спеціалістами.

Як повідомлялось раніше, С.Полтарак розпочав візит до Ісламської Республіки Пакистан.