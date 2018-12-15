Падение истребителя Су-27: пилот погиб от удара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Пилот, находившийся в кабине самолета Су-27, погиб от удара. Об этом в комментарии УНН сообщили в дежурной части ГУ ГСЧС в Житомирской области.
"Я знаю только, что пилот погиб не от полученных ожогов, а от самого удара", - рассказали в управлении.
При этом в управлении не подтвердили, но и не опровергли информацию о возгорании самолета.
Сейчас спасателей вернули с места, где разбился самолет, отметив, что их помощь не нужна, сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
Напомним, 15 декабря во время плановых полетов в Житомирской области разбился самолет Су-27, пилот погиб. В Генштабе УНН рассказали, что истребитель Су-27 разбился на военном аэродроме "Озерное" при заходе на посадку.
Сотрудники ГУ ГСЧС в Житомирской области отправились на место авиакастрофы Су-27.