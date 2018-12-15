Падіння винищувача Су-27: пілот загинув від удару
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Пілот, який перебував у кабіні літака Су-27, загинув від удару. Про це у коментарі УНН повідомили у черговій частині ГУ ДСНС у Житомирській області.
"Я знаю тільки, що пілот загинув не від отриманих опіків, а від самого удару", - розповіли в управлінні.
При цьому, в управлінні не підтвердили, але й не спростували інформацію щодо загоряння літака.
Наразі рятувальників повернули з місця, де розбився літак, зазначивши, що їхня допомога не потрібна, повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС в області.
Нагадаємо, 15 грудня під час планових польотів на Житомирщині розбився літак Су-27, пілот загинув. У Генштабі УНН розповіли, що винищувач Су-27 розбився на військовому аеродромі "Озерне" при заході на посадку.
Співробітники ГУ ДСНС у Житомирській області вирушили на місце авіакастрофи Су-27.