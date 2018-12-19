Падение Су-27 в Житомирской области: главная версия - человеческий фактор

"Основная версия по Су-27 человеческий фактор, но сейчас ожидаются результаты экспертизы по летчику и информация из черного ящика", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.



18 декабря, в гарнизонном доме офицеров города Озерное попрощались с патриотом Украины, военным летчиком 1 класса майором Фоменко Александром Васильевичем.



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