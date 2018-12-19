Падіння Су-27 на Житомирщині: основна версія - людський фактор
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Основною версією авіакатастрофи у Житомирській області Су-27 під час планових польотів 15 грудня 2018 року є людський фактор. Про це УНН повідомили у Військовій прокуратурі України.
"Основна версія по Су-27 людський фактор, але зараз очікуються результати експертизи по льотчику та інформація з чорної скриньки", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув.
18 грудня, в гарнізонному будинку офіцерів міста Озерне попрощались з патріотом України, військовим льотчиком 1 класу майором Фоменком Олександром Васильовичем.
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