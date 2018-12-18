Сьогодні попрощались з пілотом Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні 18 грудня, в гарнізонному будинку офіцерів міста Озерне попрощались з патріотом України, військовим льотчиком 1 класу майором Фоменком Олександром Васильовичем. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр повітряного командування "Центр".
"Провести в останній політ захисника України, подякувати за вірну службу Українському народові і висловити слова скорботи та співчуття родині, на траурний мітинг прибули представники командування Повітряних сил, повітряне командування "Центр", військовослужбовці бригади та Озернянського гарнізону, містяни, рідні, близькі і друзі", - йдеться у повідомленні.
Поховають майора Фоменка Олександра Васильовича завтра 19 грудня, на Сумщині в його рідному місті Шостка.
Нагадаємо, у Житомирській області під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув.