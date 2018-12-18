Сегодня попрощались с пилотом Су-27
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня 18 декабря, в гарнизонном доме офицеров города Озерное попрощались с патриотом Украины, военным летчиком 1 класса майором Фоменком Александром Васильевичем. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр воздушного командования "Центр".
"Провести в последний полет защитника Украины, поблагодарить за верную службу украинскому народу и выразить слова скорби и соболезнования семье, на траурный митинг прибыли представители командования Воздушных сил, воздушное командование "Центр", военнослужащие бригады и Озернянского гарнизона, горожане, родные, близкие и друзья", - говорится в сообщении.
Похоронят майора Фоменко Александра Васильевича завтра 19 декабря, в Сумской области в его родном городе Шостка.
Напомним, в Житомирской области во время плановых полетов разбился самолет Су-27 , пилот погиб.