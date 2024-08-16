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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Падение Ту-22М3 в иркутской области: один из пилотов погиб

Падение Ту-22М3 в иркутской области: один из пилотов погиб

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 03:20  •  2051 просмотра

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В черемховском районе иркутской области россии разбился бомбардировщик Ту-22М3. Один пилот погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Один из пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, который упал в иркутской области в четверг, 15 августа, умер. Об этом сообщает губернатор иркутской области игорь кобзев, пишет УНН.

Детали

По словам губернатора региона игоря кобзева, работы на месте крушения самолета продолжались всю ночь.

"У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, - говорится в сообщении.

кобзев добавил, что экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на месте падения бомбардировщика, который потерпел крушение якобы из-за технической неисправности.

Напомним

Ранее сообщалось, что черемховском районе иркутской области россии упал бомбардировщик Ту-22М. росСМИ со ссылкой на Минобороны рф сообщало, что во время крушения экипаж самолета якобы успел катапультироваться.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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