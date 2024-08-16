Падение Ту-22М3 в иркутской области: один из пилотов погиб

Один из пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, который упал в иркутской области в четверг, 15 августа, умер. Об этом сообщает губернатор иркутской области игорь кобзев, пишет УНН.

Детали

По словам губернатора региона игоря кобзева, работы на месте крушения самолета продолжались всю ночь.

"У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, - говорится в сообщении.

кобзев добавил, что экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на месте падения бомбардировщика, который потерпел крушение якобы из-за технической неисправности.

Напомним

Ранее сообщалось, что черемховском районе иркутской области россии упал бомбардировщик Ту-22М. росСМИ со ссылкой на Минобороны рф сообщало, что во время крушения экипаж самолета якобы успел катапультироваться.