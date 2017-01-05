П.Розенко: закупка лекарств и вакцин через международные организации должна происходить открыто и прозрачно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Каждый этап закупки лекарств и вакцин через международные организации должен происходить открыто и прозрачно. Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам совещания с и.о. Министра здравоохранения Ульяной Супрун, поручив МОЗ в ближайшие дни подать конкретный график закупок вакцин и лекарственных препаратов в 2017 году, передает УНН.
"В закупках 2017 года должны быть учтены все недостатки и ошибки закупок предыдущих лет. В этом году все вакцины и лекарства должны быть закуплены и доставлены в регионы вовремя и в полном объеме в соответствии с потребностями каждой больницы ", - отметил П.Розенко.
П.Розенко также отметил необходимость проведения международного аудита закупок вакцин и лекарств в 2015-2016 годы.
"Мы должны снять все спекуляции вокруг вопроса международных закупок и открыто сказать о проблемах, если они будут найдены в процессе аудита. Каждый этап - от проведения тендера до поставки вакцины в конкретную больницу - закупки лекарств должен происходить открыто и прозрачно. Поэтому аудит закупок 2015-2016 годов должен быть проведен авторитетными международными организациями ", - подытожил П.Розенко.