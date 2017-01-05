П.Розенко: закупівля ліків і вакцин через міжнародні організації має відбуватися відкрито і прозоро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кожен етап закупівлі ліків і вакцин через міжнародні організації має відбуватися відкрито і прозоро. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко за результатами наради з в.о. Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, доручивши МОЗ найближчими днями подати конкретний графік закупівель вакцин і лікарських препаратів у 2017 році, передає УНН.
“У закупівлях 2017 року повинні бути враховані всі недоліки і помилки закупівель попередніх років. У цьому році всі вакцини і ліки повинні бути закуплені і доставлені в регіони вчасно і в повному обсязі відповідно до потреб кожної лікарні”, — зазначив П.Розенко.
П.Розенко також наголосив на необхідності проведення міжнародного аудиту закупівель вакцин і ліків за 2015-2016 роки.
“Ми повинні зняти всі спекуляції навколо питання міжнародних закупівель і відкрито сказати про проблеми, якщо вони будуть знайдені в процесі аудиту. Кожен етап — від проведення тендеру до поставки вакцини в конкретну лікарню — закупівлі ліків має відбуватися відкрито і прозоро. Тому аудит закупівель 2015-2016 років має бути проведений найавторитетнішими міжнародними організаціями”, — підсумував П.Розенко.