П.Розенко: закупівля ліків і вакцин через міжнародні організації має відбуватися відкрито і прозоро

“У закупівлях 2017 року повинні бути враховані всі недоліки і помилки закупівель попередніх років. У цьому році всі вакцини і ліки повинні бути закуплені і доставлені в регіони вчасно і в повному обсязі відповідно до потреб кожної лікарні”, — зазначив П.Розенко.

П.Розенко також наголосив на необхідності проведення міжнародного аудиту закупівель вакцин і ліків за 2015-2016 роки.

“Ми повинні зняти всі спекуляції навколо питання міжнародних закупівель і відкрито сказати про проблеми, якщо вони будуть знайдені в процесі аудиту. Кожен етап — від проведення тендеру до поставки вакцини в конкретну лікарню — закупівлі ліків має відбуватися відкрито і прозоро. Тому аудит закупівель 2015-2016 років має бути проведений найавторитетнішими міжнародними організаціями”, — підсумував П.Розенко.