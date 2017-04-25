П.Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газ мифом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28392 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93322 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114485 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103363 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103337 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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П.Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газ мифом

П.Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газ мифом

Киев  •  УНН

 • 16052 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Разговоры о дешевом украинском газе являются мифом, а не реалиями, добыча газа в Украине катастрофически упала - минимум в 4 раза. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

П.Розенко отметил, что "разговоры о дешевом украинском газе - это миф, а не реалии".

"За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала - минимум в 4 раза", - сказал вице-премьер.

При этом он добавил, что на сегодня выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным - помогает государство.

"Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, которые имеют 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство", - сказал он.

"Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и богатых, и бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?" - заметил П.Розенко.

По словам вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги.

"На сегодняшний день 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий", - отметил он.

Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.

 

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