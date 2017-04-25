П.Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газ мифом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Разговоры о дешевом украинском газе являются мифом, а не реалиями, добыча газа в Украине катастрофически упала - минимум в 4 раза. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
П.Розенко отметил, что "разговоры о дешевом украинском газе - это миф, а не реалии".
"За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала - минимум в 4 раза", - сказал вице-премьер.
При этом он добавил, что на сегодня выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным - помогает государство.
"Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, которые имеют 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство", - сказал он.
"Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и богатых, и бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?" - заметил П.Розенко.
По словам вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги.
"На сегодняшний день 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий", - отметил он.
Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.