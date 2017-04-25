П.Розенко назвал разговоры о дешевом украинском газ мифом

П.Розенко отметил, что "разговоры о дешевом украинском газе - это миф, а не реалии".

"За счет того, что искусственно сдерживалась цена украинского газа, у нас добыча собственного газа катастрофически упала - минимум в 4 раза", - сказал вице-премьер.

При этом он добавил, что на сегодня выстраивается абсолютно правильная модель расчетов за потребленный газ, когда богатые люди платят полную цену, а бедным - помогает государство.

"Мы вернулись к правильному механизму расчета за газ. Сейчас выстраивается абсолютно правильная модель, когда богатые люди, которые имеют 4-этажные дворцы, платят полную цену за газ, а бедным людям помогает государство", - сказал он.

"Раньше все платили якобы маленькую цену за газ. Но на самом деле полную цену за всех доплачивало государство: и богатых, и бедных. Вопрос в одном, была ли социальная справедливость в том, когда люди через налоги платили за потребленный газ владельцев дворцов?" - заметил П.Розенко.

По словам вице-премьер-министра, на сегодня государство выполнило функцию социальной защиты тех, кто нуждался в помощи в период повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги.

"На сегодняшний день 7,5 млн украинских семей защищены через систему субсидий", - отметил он.

Напомним, количество обращений за субсидиями в I квартале сократилось на 1,5%.